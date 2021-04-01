Birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu eve kilitleyen adam tutuklandı
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Birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu eve kilitleyen adam tutuklandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel
Birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu eve kilitleyen adam tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını darbettikten sonra 4 yaşındaki çocuğuyla eve kilitleyen kişi tutuklandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, birlikte yaşadığı kadını darbettikten sonra 4 yaşındaki çocuğuyla eve kilitleyen kişi tutuklandı.

Selimiye Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katında birlikte yaşadığı L.K'yı darbedip kuru sıkı silahla tehdit eden, ardından da 4 yaşındaki çocuğuyla birlikte eve kilitleyen F.T, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Emniyetteki ifadesinin ardından F.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Dün, F.T. tarafından darbedildikten sonra eve kilitlendiği iddia edilen L.K, evde mahsur kaldığını belirterek komşularından polisi aramalarını istemişti.

Olay yerine gelen polis, itfaiye ekipleriyle ev sahibinde bulunan yedek anahtarla kapıyı açıp kadın ve çocuğu kurtarmış, F.T'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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