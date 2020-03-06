: Birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan kişinin intihar ettiği iddiası

06.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 06.03.2020 20:16

Kayseri'de bir kişinin birlikte yaşadığı kadını silahla yaraladığı ardından intihar ettiği ileri sürüldü.

Kazım Şimşek (54) TOKİ Demokrasi Mahallesi'ndeki evde birlikte yaşadığı Suna Çopur (47) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Şimşek'in, Çopur'u silahla yaraladığı ardından da intihar ettiği öne sürüldü.

Yaralanan Çopur, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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