Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, intihar etti (2)

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - HASTANEDE KURTARILAMADI

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, birlikte yaşadığı Feriha Temiz'i (41) tabancayla öldürüp, kendi başına da ateş eden Metin Masat (59), tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri

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