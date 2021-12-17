Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, intihar etti (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, intihar etti (2)

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, intihar etti (2)
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

HASTANEDE KURTARILAMADIMersin'in Akdeniz ilçesinde, birlikte yaşadığı Feriha Temiz'i (41) tabancayla öldürüp, kendi başına da ateş eden Metin Masat (59), tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - HASTANEDE KURTARILAMADI

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, birlikte yaşadığı Feriha Temiz'i (41) tabancayla öldürüp, kendi başına da ateş eden Metin Masat (59), tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Son dakika haberleri! BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Son dakika haberleri! BİRLİKTE YAŞADIĞI KADINI TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title