Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, intihar etti (2)
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel
HASTANEDE KURTARILAMADIMersin'in Akdeniz ilçesinde, birlikte yaşadığı Feriha Temiz'i (41) tabancayla öldürüp, kendi başına da ateş eden Metin Masat (59), tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
AKDENİZ, MERSİN (DHA) - HASTANEDE KURTARILAMADI
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, birlikte yaşadığı Feriha Temiz'i (41) tabancayla öldürüp, kendi başına da ateş eden Metin Masat (59), tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri
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