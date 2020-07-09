Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti
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Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti Konya'da yabancı uyruklu bir kişi, birlikte yaşadığı kadını tüfekle vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

09.07.2020 23:13 | Son Güncelleme: 09.07.2020 23:18

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti

KONYA - Konya'da yabancı uyruklu bir kişi, birlikte yaşadığı kadını tüfekle vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Ütücü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Raz Muhammed Ahmedi, birlikte yaşadığı Zehra Rahmani ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Raz Muhammed Ahmedi av tüfeği ile önce birlikte yaşadığı kadını öldürdü, ardından tüfekle kendine ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Raz Muhammed Ahmedi ve Zehra Rahmani'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti

Kaynak: İHA

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