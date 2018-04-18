Birlikte Yaşadığı Kadını 4 El Ateş Ederek Öldürdü

Dinçer AKBİR/ İZMİT (Kocaeli)- İZMİT'te, Serpil Ertekin (43), çocuğunun gözü önünde çıkan tartışmanın ardından birlikte yaşadığı Duran G. tarafından tabanca ilevurularak öldürüldü.

Olay gece saatlerinde, İzmit Yeşilova Mahallesi Aykar Sokak üzerinde meydana geldi. Serpil Ertekin, birlikte yaşadığı Duran G. ile evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Emlakçılık yapan Duran G. tartışma sırasında tabancasını çıkartarak, Serpil Ertekin'e 4 el ateş ederek vurdu. Duran G. olayın ardından kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekibi vücuduna 4 mermi isabet eden Serpil Ertekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri olayın yaşandığı evde incelemede bulundu. Olayın ardından evden kaçan zanlı Duran G.'nin aracını Mobese ve Plaka Takip Sistemini kullanarak takip eden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı İzmit Yuvam Akarca mevkiinde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayın, Serpil Ertekin'in ilk eşinden olan 16 yaşındaki oğlunun önünde yaşandığı öğrenildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Serpil Ertekin'in geçen yıllarda MHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüttüğü, bir süre önce ise İYİ Parti'ye üye olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Serpil Ertekin'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.