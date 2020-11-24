ŞANLIURFA - (Arşiv) - Birlikte yaşadığı kadına işkence eden sanığa 34 yıla kadar hapis istemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

ŞANLIURFA - (Arşiv) - Birlikte yaşadığı kadına işkence eden sanığa 34 yıla kadar hapis istemi

24.11.2020 12:05 | Son Güncelleme: 24.11.2020 12:52

Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadını barakaya zincirleyerek işkence ettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 17 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadını barakaya zincirleyerek işkence ettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 17 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Akşemsettin Mahallesi'nde birlikte yaşadığı Suriye uyruklu M.N'ye (28) işkence ettiği iddiasıyla 7 Ekim 2020'de tutuklanan sanık İ.A. (32) hakkında hazırlanan iddianame, Şanlıurfa Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, müşteki kadının olaydan 15 gün önce birlikte yaşadığı kişinin kendisini darbettiği gerekçesiyle iş arkadaşının evine giderek orada kalmaya başladığı, sanığın 40 günlük bebeklerini kendisine günlerce göstermemesi üzerine evine döndüğü belirtildi. Eve gelen kadını gören şüphelinin kaldığı binanın çatı katına acelece yaptığı anlaşılan barakaya zorla çıkarttığı ve burada zincire bağlayıp sopayla ağır yaraladığı, şüphelinin darp eylemleri esnasında kadının sığındığı iş arkadaşını ve patronunu cep telefonuyla görüntülü arayarak "Bakın ben bu kadını dövüp ne hale getirdim" şeklinde beyanda bulunduğu ifade edilen iddianamede, tanık olarak dinlenen kadın ve patronun telefonun ekran görüntüsünü alıp polise ihbarda bulunduğu kaydedildi. İhbar edildiğini anlayan zanlının polis ekipleri eve gelmeden darbettiği kadını zincirlerini sökerek sokağa attığı ve kaçtığı ifade edilen iddianamede, çevredeki vatandaşlarca ağır yaralı bulunan kadının hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı anlatıldı. - Zincir, pense, tornavida ele geçirildi Olay yerinde yapılan inceleme ve çalışmalarda, sopa, zincir, pense, tornavida, anahtar ve cep telefonu görüntülerinde yer alan diğer eşyalar bulunduğu belirtilen iddianamede, kadının vücudundaki darp izlerinin yaşamını tehlikeye sokacak derecede olduğu, basit tıbbi müdahalelerle tedavi edilemeyeceği ve müştekinin çok sayıda kemiğinin kırık olduğu tespitine yer verildi. İddianamede, "Müşteki beyanları, cep telefonu görüntüleri, tanık beyanları, olay yeri inceleme raporu ve ele geçirilen malzemelerden, şüphelinin silah kabul edilen zincir, tornavida, pense, anahtar ve sopalarla kadını zincirle bağlamak suretiyle hürriyetinden yoksun bıraktığına ve darbettiğine kanaat getirildi." ifadelerine yer verildi. Sanığın "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından 17 yıldan 34 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. - Olay Şanlıurfa'da 7 Ekim'de Akşemsettin Mahallesi'nde yaralı bir kadının yardım istediğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden ekiplerce M.N. hastaneye kaldırılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından yapılan araştırma sonucunda kadına işkence yaptığı iddia edilen İ.A, bir bağ evinde gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanmıştı. Bir hafta yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edilen kadına ve 40 günlük bebeğine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından destek sağlanmış, M.N. kadın konukevine yerleştirilmişti.

ŞANLIURFA - (Arşiv) - Birlikte yaşadığı kadına işkence eden sanığa 34 yıla kadar hapis istemi
ŞANLIURFA - (Arşiv) - Birlikte yaşadığı kadına işkence eden sanığa 34 yıla kadar hapis istemi
ŞANLIURFA - (Arşiv) - Birlikte yaşadığı kadına işkence eden sanığa 34 yıla kadar hapis istemi
ŞANLIURFA - (Arşiv) - Birlikte yaşadığı kadına işkence eden sanığa 34 yıla kadar hapis istemi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

İlgili Haberler

Pitbull ile telefon gaspına 15 yıl hapis istemi
Pitbull ile telefon gaspına 15 yıl hapis istemi
Villayı 10 milyon harcayıp, uyuşturucu imalathanesine çeviren 5 sanığa, 25'er yıl hapis
Villayı 10 milyon harcayıp, uyuşturucu imalathanesine çeviren 5 sanığa, 25'er yıl hapis
Çorlu'da akrabasını istismar ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 26 yıl hapis
Çorlu'da akrabasını istismar ettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 26 yıl hapis
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Berkun Oya Demet Akbağ İbrahim Tatlıses Mustafa Topaloğlu
Spor Mert Günok Şenol Güneş Gökhan Gönül Abdullah Avcı Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ŞANLIURFA - (Arşiv) - Birlikte yaşadığı kadına işkence eden sanığa 34 yıla kadar hapis istemi - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 13:26:28. #1.14#
title