Birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldüren zanlı tutuklandı
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Birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldüren zanlı tutuklandı

09.12.2020 15:46 | Son Güncelleme: 09.12.2020 15:49
Birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldüren zanlı tutuklandı

Mersin'de birlikte yaşadığı iddia edilen 38 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldüren, ardından cesedin başında 2 gün bekleyen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'de birlikte yaşadığı iddia edilen 38 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldüren, ardından cesedin başında 2 gün bekleyen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde bulunan Kübra Sitesindeki bir daireden kötü kokular geldiğini fark eden site sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, yaptıkları araştırmada, kokunun sitenin C bloğunda ikinci katta bulunan daireden geldiğini belirledi. Bunun üzerine kapıyı kırarak içeriye giren ekipler yerde bir kadının cesediyle karşılaşırken, şüpheli İsmet Ç.'yi de (61) cesedin başında yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 38 yaşındaki Tüba Ateş'in iki gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışma sonrası kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Zanlı İsmet Ç.'nin cinayeti pazar günü işlediği, iki günden bu yana da cesetle birlikte aynı evde beklediği öğrenildi.

Sorgusu yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen zanlı, cinayeti işlediğini kabul etti. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Birlikte yaşadığı iddia edilen kadını öldüren zanlı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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