Birlikte yaşadığı adamı öldüren kadına, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi
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Birlikte yaşadığı adamı öldüren kadına, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi

KAYSERİ'de birlikte yaşadığı Rahmi Kekeç'i (49), bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan S.K. (24) hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Birlikte yaşadığı adamı öldüren kadına, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi
07.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:34

KAYSERİ'de birlikte yaşadığı Rahmi Kekeç'i (49), bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan S.K. (24) hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 

Olay, geçen 28 Nisan'da Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesinde meydana geldi. İşsiz Rahmi Kekeç, birlikte yaşadığı S.K. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İddiaya göre kavgaya dönüşen olayda Kekeç, S.K. tarafından karın bölgesinden bıçaklandı. Ağır yaralanan ve sokağa çıkarak komşularından yardım isteyen Rahmi Kekeç, komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. S.K. ise Rahmi Kekeç'in cep telefonunu alarak kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan Kekeç, 5 gün sonra hayatını kaybetti. S.K., polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına aldı. Kekeç ile 1 hafta önce tanıştığı belirlenen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandıktan sonra iddianame hazırlandı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık S.K. hakkında, 'kasten öldürme suçu'nun, 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla' maddesince ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 'silahla yağma' suçundan da 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Sanık S.K., iddianamedeki ifadesinde, Rahmi Kekeç ile Kayseri Şehir Hastanesinde tanıştığını belirterek, "Evinde kalabileceğimi söyledi. Ardından birlikte kalmaya başladık. Cansu diye biriyle mesajlaşıyordu. Bana '5 şarap al gel' dedi. Tepki gösterdim. Ardından da 'Seni kızım gibi görüyorum' diye cevap verdi. Nisan ayında da tekrar cinsel içerikli sözler söyleyince, tepki verdim. Uyuduğum sırada, yatağın baş ucunda kafamı okşarken buldum. Kendisine tepki gösterdim. Yerde bıçağı görünce can havli ile savurdum. Kaçmak istedim ancak engelledi. Rahmi ağabeyin yerde kanlar içinde yattığını görünce onun telefonu ile ambulansı aradım" dedi.

 


Kaynak: DHA

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