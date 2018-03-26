Birlikte Üretim Projesi"Nin Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından "Birlikte Üretim Projesi" kapsamında Zemzemiye Köyü'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Tarım Kredi Kütahya Bölge Müdürü Özkan İnci, Söğüt Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Nuri Tuna, personeller ve çiftçiler katıldı.

Toplantıda konuşma yapan İl Müdürü Yoldaş, "Bitkisel üretim ve hayvancılıkta 'Birlikte Üretimin' desteklenmesi amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca parçalı ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarım arazileri ile hayvancılık işletmelerinin bir araya getirilerek ekonomik ölçeğe uygun modern işletmeler haline dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Uygulanacak olan projenin gönüllülük esasına dayalı olduğunu en az 30 kayıtlı yetiştirici veya köydeki işletmelerin yüzde 75'inin bir araya gelmesi, katılmak isteyen her işletmecinin asgari 5 büyükbaş hayvanı olması halinde altyapı hizmetlerinizin tamamının devlet tarafından karşılanarak, tek çatı veya tek alanda kümelenmiş modern ahırların yapımına ve içerisinde kullanılacak olan makine ekipman ve sistemlerin kurulumuna yüzde 70 devlet desteğinin verileceği müjdesini vermeye geldik. Zemzemiye köyümüzü birlikte üretme ruhu yüksek, potansiyeli mevcut, örnek bir köy olarak görüyorum. Ayrıca ilimizde üniversite, sivil toplum kuruluşları, iş adamları ve İlçe teşkilatlarımızla birlikte bir çalıştay çalışması başlattık, hedefimiz ilimizde 248 köyümüzde her köyde örnek olacak bahçe ya da işletmelerin olması. Bu konuda kadın çiftçiler ağırlıkta olacak, üretilen ürünler sözleşmeli üretimle değerlendirilecek" şeklinde konuştu. - BİLECİK