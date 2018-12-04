İlişki Sırasında Partneri Olayı Abartınca, Genç Kadın Yarı Çıplak Sokağa Fırladı

'Grinin Elli Tonu' filmine özenen bir adam, internetten tanıştığı bir kadınla fantezilerini hayata geçirmek isteyince ipin ucu kaçtı. Kendini kaybeden adamın elinden zor kurtulan kadın, kendini yarı çıplak sokaklara attı.

FANTEZİNİN TADI KAÇTI

36 yaşındaki elektrikçi Dean Wilkins, bir mobil uygulama aracılığıyla 33 yaşındaki Lucy Archer'la tanıştı. Kadına fantezilerini anlattıktan sonra çift, buluşup birlikte olmaya karar verdi. En başlarda her şey normal seyrinde ilerlerken, devam eden dakikalarda fantezinin tadı kaçmaya başladı.

POLİS, KORKUNÇ ŞEKİLDE BULDU

Adam kendini kaybederek kadını hunharca tokatlamaya ve yumruklamaya başladı. Can havliyle adamın elinden kurtulan kadın kendini sokağa attı. Polis, kadını bir omzu yerinden çıkmış, saçları yolunmuş, burnu kanamış, yanakları ve çenesi morluklarla dolu olarak buldu.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Kadın mahkemede bunun bir fantezi değil şiddet olduğunu söyledi. Ancak adamın iddiası ise farklı doğrultudaydı. Wilkins, mahkemede yaptığı savunmada bunların tamamının bir fantezinin parçası olduğunu ve cinsel ilişkiye başlamadan önce aralarında fanteziyi durdurmak için 'yumurta zamanlayıcı' kelimesini seçtiklerini söyledi.

"NE İSTEDİYSE ONU YAPTI"

Kadının cinsel ilişki sırasında bu kelimeyi hiç söylemediğini belirten Wilkins "Ne istediyse tamamen onu yaptım. Açıkçası, gerçekten bunu istediğini düşünmüştüm. Çok üzgünüm" dedi.

MESAJLARI DELİL OLARAK SUNDU

Mahkeme süreci devam eden Wilkins'in mahkemeye kadının kendisine yazdığı "Beni kaçır ve ağaca bağla" şeklindeki mesajları delil olarak sundu.