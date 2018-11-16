Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını, Bıçakla Tehdit Edip Her Şeyini Aldı
Tekirdağ'da para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği kadını bıçak zoruyla tehdit ederek telefonunu ve parasını gasp eden zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde para karşılığı ilişkiye girdiği G.T. isimli kadını, bıçak tehdidiyle gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Kasım Çelik(24), tutuklandı.
ÖNCE İLİŞKİYE GİRDİ, SONRA...
İddiaya göre Çerkezköy'de yaşayan Kasım Çelik, G.T. isimli kadınla para karşılığı cinsel ilişkiye girdi. Daha sonra ikili tartışmaya başladı. Bu sırada Çelik, üzerinde taşıdığı bıçağı çıkartarak kadını tehdit etti ve üzerindeki para ile cep telefonunu alıp, kaçtı. G.T.'nin emniyete giderek şikayetçi olması üzerine polis, Çelik'i yakalayarak gözaltına aldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve G.T.'den alacağı olduğunu savunan Çelik, sevk edildiği mahkemece 'gasp ve yağma' suçlarından tutuklanarak, cezaevine konuldu.
YORUMLAR (17)
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kendine göre iki işte zaten haram demiş heralde sazanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Arda Turan neden tutuklanıp cezaevine gönderilmedi? Bir kişiyi darp edip yaraladı. Ruhsatsız bir silah ile hastanede ateş açtı. Ve hala dışarıda serbest olarak geziyor. Herkesin gözü önünde olan bu olaylar artık basında da konuşulmuyor. Bu olayı örtbas etmek isteyenler kim?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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sakalı da var. sanırsın iyi aile çocuğu.Cevap Yaz 10 7 Yayından Kaldır
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Şaşırtma ya rab. insanlar nelerle uğraşıyorCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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bir kadın para karşılığı kendini satıyorsa gerçekten çok sorun o duruma neden düşmüş iş yok kimsesi yok elinden tutanı yok kolay bir iş değil bence onlar bu ülkenin garipleri herkez faydalanmak ister ama kimsede iyi gözle bakmazCevap Yaz 13 4 Yayından Kaldır