Birlikte Olduğu Gürcü Kadını 6 Yerinden Bıçakladı, Boğazını Kesip Öldürdü (2)

TUTUKLANDI



Antalya'nın Demre İlçesi'nde bir süredir birlikte olduğu Gürcü Anna Safaryan'ı, dün akşam sokakta 6 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Mesut Özkan, bugün polis merkezindeki sorgusunun ardından savcılığa sevk edildi. Buradaki sorgusunun sonrasında Özkan, tutuklanma istemiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kaş Cezaevi'ne gönderildi. Özkan'ın ifadesinde, "Bana hakaret etti, onurumla oynadı. Etrafta dedikodu yaydı. Bu nedenle öldürdüm" dediği belirtildi.



