Birlikte Kazanacağız: Kobi Destek Kredisi Tanıtımı"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomimiz için ortaya koyduğumuz hedeflere odaklanırken, yaşadığımız sürecin tüm kurumlarımızla sürekli teyakkuzda olmamız gereken bir süreç olduğunu unutmamamız gerekiyor." dedi.

Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi Tanıtımı"nı gerçekleştirdi.

Tanıtım toplantısında konuşan Albayrak, bu program için "Birlikte Kazanacağız" ismini slogan olarak seçilmesini önemli bulduğunu belirterek, "Özellikle temmuz ayında başlayan, ağustos ayında zirveye çıkan, Türkiye'yi, milletin refahını hedef alan ekonomik saldırılar karşısında 'sonunda kazanacağız' dedik." ifadesini kullandı.

Ortaya koydukları bu ideal, bu mücadelede tüm kurumlar, STK'lar, reel sektör ve özellikle bankaların dayanışma içerisinde olduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Bankalarımız Türkiye bankacılık tarihinde olmadığı kadar güçlü dayanışma içerisinde, bir kez daha takdir ediyorum. Bütün bu paydaşlardan önemlisi milletimizin destek vermesiyle dünyaya çok güçlü bir birliktelik fotoğrafı sunuyoruz. Ülkemize karşı başlatılan girişimin, çok net ifade ediyorum, farkındayız. Bugün itibarıyla karşı karşıya kaldığımız bu sınamadan çok daha güçlü şekilde çıkmak için Türkiye olarak kenetleniyoruz. Rasyonel politika ve stratejilerle, ortak akıl ve sağduyu ile elimizi taşın altına koyarak Türkiye'yi çok daha güçlü bir ekonomiye kavuşturmanın en büyük arzusu içerisindeyiz. Zayıflıklarımızın da, güçlü yanlarımızın da farkındayız. Atmamız gereken adımları çok ama çok iyi biliyoruz."

Albayrak, Arjantin'deki gelişmelere dikkati çekerek, Türkiye'nin ekonomik dinamikleriyle diğer ülkelerden ayrıştığını söyledi.

Bu süreçte doğru planlama, politika ve uygulamalarla arzu ettikleri güçlü Türkiye ekonomisine kavuşulacağından hiç kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini ifade eden Albayrak, "Bunun için ekonomide büyük bir değişim sürecini başlattık. Ekonomik dengelenme, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme ve daha adaletli paylaşım sacayağı üzerine inşa ettiğimiz Yeni Ekonomi Yaklaşımı'mızla birlikte bu değişimi önümüzdeki 5 yıllık süreçte göreceğiz." dedi.

"Çok güzel bir yıl sonu bilançosu bizi beklemekte"

Berat Albayrak, hiç olmadığı kadar güçlü bir mali disiplin politikası süreciyle alakalı adımları atmaya başladıklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Etkin mali politikalarla enflasyonla mücadeleyi önceliyeceğimizi ifade ettik. Kamu kaynaklarını Yeni Ekonomi Yaklaşımı'mız çerçevesinde teknoloji yönetimi, cari açığı düşürme ve ihracatı artırma hedeflerine yönelik stratejilerle kanalize edeceğiz. Kamuda başlattığımız tasarruf sürecini güçlü ve etkin şekilde sürdüreceğiz. Tasarruf rakamları, gelir artırıcı tedbirleri ifade ettik. Bu yıl mali ve bütçe disiplini anlamında birilerinin söylediğinin aksine çok güzel bir yıl sonu bilançosu bizi beklemekte. Aldığımız ilk rakamlarda, tasarruflarda bunun sinyalleri geliyor. Dünyada finansal daralmanın yaşandığı bu dönemde ekonomimizin en temel mücadele alanları olan cari açık ve enflasyonla mücadelede başarıya ulaşmak istiyorsak artık kaynak verimliliğinden de taviz vermeyeceğiz.

Tasarruf ve verimlilik bilincini kamu öncülüğünde bir kültür haline getireceğiz. Bu anlamda samimiyetle şunu ifade ediyorum; Türkiye'nin başında çok kararlı bir irade var. Atacağımız adımları ve alacağımız kararları eylül ayı içerisinde OVP'de göreceksiniz. Enflasyonla ve cari açıkla ve bunun yanında az önce saydığım hedefler sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı üzerinde değil, ekonominin tüm alanlarında tarımdan sanayiye, ulaştırmadan sağlığa kadar tüm temel hedefler bu paydaşların sorumluluğunda olacak. 'Birlikte kazanacağız' derken kazanmak için verilecek mücadelede topyekun aynı hedefler etrafında kenetlenmekten bahsediyoruz."

"7/24 teyakkuzdayız, 7/24 sahadayız"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Ekonomimiz için ortaya koyduğumuz hedeflere odaklanırken, yaşadığımız sürecin tüm kurumlarımızla sürekli teyakkuzda olmamız gereken bir süreç olduğunu unutmamamız gerekiyor." dedi.

Dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olduğunu anımsatan Albayrak, "Dün Türkiye'de resmi tatildi. Piyasalar kapalı mı? Biz öyle zannediyoruz. Londra uyumuyor. Londra uyumuyorsa dün biz de uyumadık. 7/24 teyakkuzdayız, 7/24 sahadayız. Yaşanan her gelişmede ekonomimizde dalgalanmalar olmaması için güçlü refleksler geliştirmek, kısa, orta ve uzun vadeli aksiyon planlarını hayata geçirmek zorundayız." diye konuştu.

(Sürecek)