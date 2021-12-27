Birlikte İngilizce Projesi - İngilizce Öğretmenleri Mesleki Öğrenme Toplulukları (PLC) Eğitici Eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, British Council ve Sabancı Vakfı iş birliğinde "Birlikte İngilizce Projesi" yürütülmektedir.

Projenin Türkiye yaygınlaştırması kapsamında Erzurum/Aziziye Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde 29 Kasım- 20 Aralık 2021 tarihleri arasında "İngilizce Öğretmenleri Mesleki Öğrenme Toplulukları (PLC) Eğitici Eğitimi" gerçekleştirilmiş olup 68 ilden İngilizce öğretmenimizin eğitime katılımı sağlanmıştır. Birleşik Krallık ve ülkemizden eğitim görevlilerinin yer aldığı faaliyette katılımcı öğretmenlere Mesleki Öğrenme Toplulukları toplantılarında Dört Dil Becerisi, kelime, dilbilgisi öğretimi, ölçme ve değerlendirme uygulamaları alanlarında eğitim verilmiştir. Katılımcı öğretmenler ayrıca eğitimin sonunda örnek PLC toplantıları oturumlarını gerçekleştirmiştir. 29 Kasım-8 Aralık 2021 ve 11-20 Aralık 2021 tarihlerinde olmak üzere 2 dönemde gerçekleştirilen eğitimlere 410 öğretmenimizin katılımı sağlanmıştır.

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