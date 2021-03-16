Birlikte içki içerken tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Birlikte içki içerken tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu

16.03.2021 11:22 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:33
Birlikte içki içerken tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu

KONYA'da, Emre B. (24), evde birlikte içki içtiği arkadaşı Murat Y. tarafından aralarında çıkan tartışma sırasında tabancayla vuruldu.

KONYA'da, Emre B. (24), evde birlikte içki içtiği arkadaşı Murat Y. tarafından aralarında çıkan tartışma sırasında tabancayla vuruldu. Karnından yaralanan Emre B. hastaneye kaldırılırken, polis olayın ardından kaçan Murat Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. 

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi Şafak Caddesi'nde meydana geldi. Emre B., evde arkadaşı Murat Y. ile içki içtiği sırada aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında ikili birbirine küfretti. Bunun üzerine Murat Y., tabancayla Emre B.'yi karnından vurdu. Emre B. kanlar içinde yere yığılırken, Murat Y. evden kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Emre B. ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Murat Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. 

 


Birlikte içki içerken tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu
Birlikte içki içerken tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu
Birlikte içki içerken tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu
Birlikte içki içerken tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu
Birlikte içki içerken tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu
Birlikte içki içerken tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet IŞIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Şevket Çoruh Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Birlikte içki içerken tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 11:36:15. #1.15#
title