Birlikte güzel "Ev'de" konserlerinin konuğu yaşar Pop müziğin sevilen sanatçısı Yaşar, 28 Nisan Salı akşamı, Birlikte Güzel'in "Ev'de" konseptiyle başlattığı canlı müzik buluşmalarına konuk olacak.

Birlikte Güzel'in geliştirdiği ve Instagram hesabı üzerinden yayınladığı "Ev'de" konseptli canlı müzik buluşmaları geçtiğimiz Mart ayında başladı. Farklı evlerde, birlikte müzik dinleyebilmek için başlatılan "Ev'de" konser serisinin 28 Nisan Salı akşamı konuğu, pop müziğin sevilen yıldızlarından Yaşar olacak.

28 Nisan akşamı saat 22.30'da başlayacak konserle sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyleyeceğimiz Yaşar, müzikseverlerin #birlikteguzel hashtagi ile sıralayacağı favori şarkılarını da seslendirecek.

Kaynak: Bültenler