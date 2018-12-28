Birlikte Güçlüyüz Projesi

Birlikte Güçlüyüz Projesi

Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği üyeleri, "Birlikte Güçlüyüz" projesi kapsamında öğrencilerle buluştu.

Birlikte Güçlüyüz Projesi

Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği üyeleri, "Birlikte Güçlüyüz" projesi kapsamında öğrencilerle buluştu.

Altındağ Gençlik Merkezi'nin desteği ile Kızılcahamam Cumhuriyet ilkokulu öğrencileri kaynaşma yabancı öğrencilerin uyum sorunlarını gidermek için oyun oynayıp çeşitli etkinlikler düzenledi.

Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildiği bildirildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et