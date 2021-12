"Birlikte büyüyeceğiz, birlikte kazanacağız, birlikte dünyada hak ettiğimiz yere geleceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Hep birlikte büyüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız, hep birlikte yükseleceğiz, hep birlikte dünyada hak ettiğimiz yere geleceğiz. Yıllarca seçim meydanlarında 'beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısını milletimizle birlikte boşuna terennüm etmedik. Yağan yağmurda beraber ıslandığımız gibi açan güneşte de beraber ısınacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM AK Parti Grup Toplantısı'na katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında komisyonda ve Genel Kurul'da yaklaşık iki ay süren bir maratonun ardından kabul edilen 2022 bütçesinin bir kez daha hayırlı olmasını dileyerek bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

"ÖNÜMÜZE ÇIKAN HER ENGELİ AŞARAK ÜLKEMİZİN ÇIKARLARINI KORUMANIN MÜCADELESİNİ VERDİK"

Dünyada ve bölgede son on yıldır yaşanan gelişmelerin, salgınla birlikte yeni ve daha kritik bir safhaya ulaştığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, bu on yıllık dönemde aklınıza gelebilecek her yol ve yöntemle sınandı. Sokaklarımız kaosa sürüklenmek istendi. Kaset kumpaslarıyla siyasi partilerin yönetimleri dizayn edilmeye çalışıldı. Ülkenin meşru yönetimi yalan ve iftira dolu montajlarla devrilmek istendi. Seçimleri etkilemek için akıl ve ahlak dışı yöntemler devreye sokuldu. Terör örgütleri ülkemiz içinde ve sınırlarımız boyunca harekete geçirildi. Askeri darbeyle milli irade çiğnenmek, ülke teslim alınmak istendi. Güya terörle mücadele için güney sınırlarımıza yığınak yapan ülkeler, biz devreye girince bir anda terör örgütlerinin hamiliğine soyundu. Dünyada eşi benzeri görülmemiş şekilde ekonomimize yönelik aleni tehditler savruldu, sinsi tuzaklar kuruldu" açıklamasında bulundu.

Türkiye'de yönetimi değiştirmek için kimlerin destekleneceğinin, kimlerin köstekleneceğinin televizyon programlarında konuşulduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gece yarıları başlayan ve kesintisiz süren finans oyunlarıyla ülkemiz çökertilmeye çalışıldı. Önceleri gizli saklı yürütülen küresel ticaret kurallarına aykırı ambargolar artık açıkça yapılır, hoyratça sergilenir hale geldi. Salgınla birlikte küresel ekonomide başlayan dalgalanmalar bile, ülkemize yönelik saldırıların dozunu artırmanın aracı haline dönüştürülmek istendi. Dışarıdan birileri bu oyunu kurarken, içeriden birileri de aynı kirli oyunun figüranlığına ve taşeronluğuna soyundu. Biz tüm bu süreçte önümüze çıkan her engeli aşarak ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını korumanın mücadelesini verdik" diye ekledi.

Hiç kimsenin kişisel çıkarının, şahsi hesabının ve nefsi arzusunun topyekün milletin menfaatlerinden ülkenin kazanımlarından üstün olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hep birlikte büyüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız, hep birlikte yükseleceğiz, hep birlikte dünyada hak ettiğimiz yere geleceğiz. Yıllarca seçim meydanlarında 'beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısını milletimizle birlikte boşuna terennüm etmedik. Yağan yağmurda beraber ıslandığımız gibi, açan güneşte de beraber ısınacağız. Biz; inancına, kökenine, meşrebine, tercihlerine bakmadan her rengiyle, her deseniyle, her tonuyla, her ferdiyle milletimizin tamamını seviyoruz. 84 milyonun her birini, her bir ferdini bağrımıza basıyoruz. "

