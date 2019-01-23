AK Parti Adapazarı Belediye Başkan Adayı Mutlu Işıksu, belediye başkan aday adaylarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Işıksu, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

AK Parti'nin bir vefa partisi olduğunu belirten Işıksu, seçim sürecini milletin gönlüne girerek alınlarının akıyla tamamlayacaklarını söyledi.

Aday adaylarıyla bir araya gelmeye devam edeceklerini aktaran Işıksu, "Bizim siyasetimiz sen, ben siyaseti değildir, vatandaşımıza en güzel hizmeti nasıl sunarız, Adapazarı'mıza başarılı bir geleceği nasıl hazırlarız, onun siyasetidir. Teşkilatımızda bir dakika dahi hizmet vermiş, Adapazarı sevdalısı tüm kardeşlerimizi kucaklayarak süreci beraber götürmek istiyoruz. Adapazarı'mız için hep birlikte çalışacağız, birlikte başaracağız." şeklinde konuştu.

Toplantıya, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, Adapazarı Belediyesi Başkanvekili Erol Aydın, AK Parti Adapazarı Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol, AK Parti Adapazarı Gençlik Kolları Başkanı Fahrettin Alemdar'ın yanı sıra, başkan aday adayları Oktay Yıldırım, Mustafa Ak, Haluk İldeniz, Ulvi Çavdaroğlu ve Rıdvan Özüm de katıldı.

Kaynak: AA