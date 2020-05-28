Birlikte alkol alırken tartıştığı arkadaşını silahla öldüren katil zanlısı yakalandı
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Birlikte alkol alırken tartıştığı arkadaşını silahla öldüren katil zanlısı yakalandı

Eyüpsultan'da alkol aldıkları sırada tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı.

Birlikte alkol alırken tartıştığı arkadaşını silahla öldüren katil zanlısı yakalandı
28.05.2020 11:19 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:24

Eyüpsultan'da alkol aldıkları sırada tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, cinayete sebep olan tartışmanın neden kaynaklandığını hatırlamadığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre; önceki gün Eyüpsultan'a bağlı Rami Cuma Mahallesi Sedat Bora Sokak üzerinde alkol alan Ali Ekber N.(28) ile arkadaşı Vidadi S. (31) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, iki arkadaş arasındaki kavgada Vidadi S., arkadaşı Ali Ekber N. tarafından vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayetin ardından Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; cinayeti işledikten sonra olay yerinden kaçmaya çalışan Ali Ekber N., bölgede bulunan devriye ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının ifadesi ortaya çıktı

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen katil zanlısının polise verdiği ifadeler ortaya çıktı. N.'nin emniyete verdiği ifadelerde, arkadaşı olan Vidadi S. ile birlikte akşam saatlerinde alkol aldıklarını, nedenini hatırlamadığı bir konu sebebiyle tartıştıklarını söyledi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile birlikte arkadaşını silahla vurduğunu anlatan Ali Ekber N., yaşanan olayın ardından korkarak olay yerinden kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk olan arkadaş katilinin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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