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Son dakika haberi! Birlikte alkol aldığı kişi tarafından öldürüldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Birlikte alkol aldığı kişi tarafından öldürüldüADANA'da ruhsatsız bir kahvehanede alkol alan Mazlum Ağırman (51), tartıştığı Aydın Z. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

SEYHAN, ADANA (DHA) - Birlikte alkol aldığı kişi tarafından öldürüldü

ADANA'da ruhsatsız bir kahvehanede alkol alan Mazlum Ağırman (51), tartıştığı Aydın Z. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki ruhsatsız bir kahvehanede arkadaşlarıyla alkol alıp, oyun oynayan Mazlum Ağırman, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı masada oturduğu Aydın Z. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın Z., belinden çıkardığı tabancayla Ağırman'a ateş açtı. Aydın Z., olay sonrası beraberindeki 2 kişiyle kaçtı. Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ağırman ise bir yakını tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Ağırman daha sonra Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çok kan kaybettiği öğrenilen Ağırman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Aydın Z. ve yanındaki 2 kişiyi yakalamak için harekete geçti.

Son dakika haberi! Birlikte alkol aldığı kişi tarafından öldürüldü

Son dakika haberi! Birlikte alkol aldığı kişi tarafından öldürüldü

Son dakika haberi! Birlikte alkol aldığı kişi tarafından öldürüldü

Son dakika haberi! Birlikte alkol aldığı kişi tarafından öldürüldü

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