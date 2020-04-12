Birlikte alkol aldığı arkadaşları, önce dövdü sonra bıçakladı
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Polis, Bursa, Güncel

Birlikte alkol aldığı arkadaşları, önce dövdü sonra bıçakladı

Bursa'da Abbas Ç. (43), kendi evinde alkol aldığı arkadaşları R.D., S.A. ve N.K. tarafından dövüldükten sonra yüzünden bıçaklandı.

12.04.2020 11:27 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:27
Birlikte alkol aldığı arkadaşları, önce dövdü sonra bıçakladı

Bursa'da Abbas Ç. (43), kendi evinde alkol aldığı arkadaşları R.D., S.A. ve N.K. tarafından dövüldükten sonra yüzünden bıçaklandı. Yüzünde kırık ve bıçak yarası olan Abbas Ç., hastanede tedaviye alındı. Polis, olay sonrası kaçan 3 kişiyi arıyor. Olay, gece saatlerinde, Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi Şimşek Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. Evde alkol alan Abbas Ç., R.D., S.A. ve N.K. isimli arkadaşlar arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. R.D., S.A. ve N.K., ev sahibi Abbas Ç.?yi dövdükten sonra yüzünden bıçaklayıp, kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibine bir süre direnen Abbas Ç., ikna edilerek, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Abbas Ç.?nin yüzünde kırık ve bıçak yarası olduğu belirlenirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

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