BURSA BİRLİKTE ALKOL ALDIĞI ARKADAŞINI HASTANELİK ETTİ

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yol kenarında alkol alan iki arkadaş, bilinmeyen bir nedenle kavga etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yol kenarında alkol alan iki arkadaş, bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Kavga sonucu bir kişi yaralandı.

Olay, 02.00 sıralarında İnegöl ilçesindeki Ahmet Türkel çevre yolundaki tarlalık alanda meydana geldi. Murat Ö. (22) ve Cengiz Z. (23), tarlalık alanda alkol almaya başladı. Bir süre sonra bilinmeyen nedenle tartışan iki arkadaş, küfürleşmenin ardından kavga etmeye başladı. Çıkan kavgada Cengiz Z., Murat Ö.'yü darbederken, aldığı yumruk darbeleriyle kanlar içinde kalan Murat Ö. yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kavga eden iki arkadaşı güçlükle sakinleştirdi. Yaralı Murat Ö., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli Cengiz Z. ise gözaltına alındı.

Polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı