Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayan kişi serbest kaldı

BOLU'da, dün akşam saatlerinde birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakla 3 yerinden hafif yaralayan Uğur Seçkin, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde, Uğur Seçkin'e ait evde yaşandı. Birlikte alkol alan Uğur Seçkin, Emre Türk ve Soner Sarıyer arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Evde bulunan televizyon, masa ve sandalye gibi eşyaların birbirine fırlatıldığı kavgada, Emre Türk, 3 bıçak darbesiyle yaralandı. Bu sırada eve gelen bir kişi, kavgayı görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Emre Türk'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Emre Türk'ü 3 yerinden bıçakladığı iddia edilen ve olay anında kriz geçirdiği belirtilen Uğur Seçkin, önce hastaneye kaldırıldı, müdahalesinin ardından da gözaltına alındı.Uğur Seçkin, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Uğur Seçkin'in hayati tehlikeye yol açmayacak şekilde yaralama olayını gerçekleştirdiği için serbest kaldığı öğrenildi. Hastanede tedavisi tamamlanan Emre Türk de taburcu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK