Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı

Bilecik'te birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayan şahıs gözaltına alındı.

Bilecik'te birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçaklayan şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bir çamlıkta birlikte alkol alan B.D. ile N.Ç. arasında bir süre sonra tartışma yaşandı. Ardından iki arkadaş araca binerek kent merkezine doğru yola çıktı. Bir süre sonra N.Ç. isimli şahıs kaba etinde kanama olduğunu fark etti. Sonra bıçaklandığını anlayan N.Ç., arkadaşına kızarak İl Özel İdare Kavşağı'na geldiğinde araçtan indi. Hemen 112'yi arayan şahsa olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Öte şahsın sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, arkadaşından şikayetçi olmadığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı