Birlikspor'un Kalan Maçlarının Takvimi

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaeli Birlikspor ilk yarı kalan maçlarının tarih ve saatleri federasyon tarafından açıklandı. Birlikspor, biri kupa maçı olmak üzere iki maçını çarşamba günü evinde oynayacak. 3'ü iç saha olmak üzere 5 maçını da cumartesi günleri, kalan maçları ise pazar günleri oynayacak. Yeni takvime göre Birlikspor'un içerde oynayacağı Afjet Afyon Spor ve Tokatspor maçı ile deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçları cumartesi gününe alınmış oldu. İlk yarının kalan maçlarının tarihleri, günleri ve saatleri aşağıdaki gibidir.

1.YARI

3. Hafta (16 Eylül 2017 Cumartesi – 16.30) : Eyüpspor – Kocaeli Birlikspor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu (20 Eylül 2017 Çarşamba – 15.30) : Kocaeli Birlikspor - Edirnespor

4.Hafta (23 Eylül 2017 Cumartesi – 16.00): Kocaeli Birlikspor – Bucaspor

5. Hafta (27 Eylül 2017 Çarşamba – 16.00) : Kocaeli Birlikspor - Sarıyer

6.Hafta (1 Ekim 2017 Pazar – 15.30) : İnegölspor – Kocaeli Birlikspor

7. Hafta (8 Ekim 2017 Pazar – 15.30): Kocaeli Birlikspor – Sancaktepe Belediyespor

8. Hafta (15 Ekim 2017 Pazar – 14.00): Amed Sportif Faaliyetler – Kocaeli Birlikspor

9.Hafta (21 Ekim 2017 Cumartesi – 15.00) : Kocaeli Birlikspor – Afjet Afyonspor

10. Hafta (29 Ekim 2017 Pazar – 14.30): Kastamonuspor 1966 – Kocaeli Birlikspor

11.Hafta (5 Kasım 2017 Pazar – 13.30) : Kocaeli Birlikspor - Keçiörengücü

12. Hafta (11 Kasım 2017 Cumartesi – 13.30): Hatayspor – Kocaeli Birlikspor

13. Hafta (18 Kasım 2017 Cumartesi – 13.30) : Kocaeli Birlikspor - Tokatspor

14.Hafta (26 Kasım 2017 Pazar – 13.30): Mersin İdmanyurdu – Kocaeli Birlikspor

15. Hafta (3 Aralık 2017 Pazar – 13.30): Kocaeli Birlikspor – Sivas Belediyespor

16.Hafta (10 Aralık 2017 Pazar – 13.30): Tuzlaspor A.Ş. – Kocaeli Birlikspor

17. Hafta (17 Aralık 2017 Pazar – 13.30): Kocaeli Birlikspor – Bodrum Belediyesi Bodrumspor