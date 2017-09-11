Birlikspor'da Rota; Eyüp

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

İlk iç saha maçında Etimesgut Belediye Spor'u 1-0'lık skorla mağlup eden Kocaeli Birlikspor haftaya moralli başladı. Bir günlük dinlenmenin ardından önceki gün (pazartesi) yeniden toplanan ve 16 Eylül cumartesi günü saat 16.30'da deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına başlayan Kırmızı-Beyazlılar rejenerasyon (yenileme) antrenmanı yaptı.

CİDDİYETLE DEVAM

Teknik direktör Cem Sinan Vergül antrenmandan önce futbolcularına hafta sonu oynadıkları maçtaki performanslarından ötürü teşekkür etti ve Eyüpspor maçına ciddi bir şekilde hazırlanmaları gerektiğini söyledi. Müsabakada hafif bir sakatlık yaşayan forvet Melih takımdan ayrı olarak masör Ertan Bıçakçı nezaretinde yürüyüş yaptı.