BİRLİKLİG'de Çeyrek Final Maçları Oynandı

"BİRLİKLİG" Futbol Turnuvasında oynanan 2. Hafta karşılaşmalarında 6 lise takımı arasında Çeyrek Final Maçları Oynandı. Müsabakalar sonucunda 3 Lise Takımı yarı finale yükseldi.

Oynanan çeyrek final karşılaşmasının ilk maçı; Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi ile Final Özel Lisesi arasında oynandı. Oynanan müsabakayı farklı skorla 15-2 Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi kazandı.

Oynanan çeyrek final karşılaşmalarının ikinci maçı; Fen Lisesi ile Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi arasında gerçekleşti. Karşılaşmayı Fen Lisesi rakibini 6-0 yenerek yarı finale yükselen ikinci takım oldu.

Çeyrek final üçüncü maçı 15 Temmuz Anadolu Lisesi ile Kılıç spor arasında oynandı. Oynanan müsabakayı 3-1 Kılıç Spor Kazandı.

Gün sonunda oynanan çeyrek final maçları sonucunda;

Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Kılıç Spor Yarı finale yükselen takımlar oldu.

Birlik Vakfı Şube Başkanı Deniz Altındağ turnuva hakkında yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Bizler bu tür sportif aktivelerle gençlerimizin hem kaynaşmasına, hem de sosyal faaliyetlerle kendilerini yetiştirmelerine, gelişimlerine ve bilinçli birer fert olmalarına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu şekilde organizasyonlarla gençlerimizi kötü uğraşlardan uzak tutmaya gayret ediyoruz. Turnuva sonunda birinci olan takımı Güneydoğu gezisine götürerek hem ödüllendirmiş olacağız, hem de farklı şehirleri, medeniyetleri, kültürleri ve tarihi yerleri tanımış ve görmüş olacaklar. Bu turnuvayı Gençlik Ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen Proje Destek Programları kapsamında gerçekleştiriyoruz. Yarı final karşılaşmalarını 21 Nisanda gerçekleştirmiş olacağız. Tüm halkımızı maçlarımızı izlemeye davet ediyoruz. Ayrıca yıl içerisinde bir turnuva daha gerçekleştirmiş olacağız" dedi.