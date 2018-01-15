Birlikler Afrin'e beklenen operasyon öncesi Suriye sınırında teyakkuzda

KİLİS - Olası Afrin operasyonu öncesinde Suriye sınırında bulunan Kilis'te, sınır birlikleri teyakkuz halinde bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kısa süre içerisinde Afrin'deki teröristlere müdahale edileceği açıklamasından sonra Kilis'teki Afrın sınırındaki birlikler hazır bekliyor. Daha önce batı illerinden takviye olarak gönderilen birlikler, Afrin sınırına konuşlanırken namlular Suriye'ye çevrilmiş vaziyette hazır bekliyor. Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesine komşu alan Kilis'te, PYD-PKK terör örgütünün bulunduğu Kilis sınırında 55 kilometrelik Afrin sınır hattında bekleyişi sürüyor.

Sınır birliklerindeki tank, fırtına obüs, Çok Namlulu Roketatarlar, ve diğer askeri araçlar sınır birliklerinde Genelkurmay'dan gelecek talimatı bekliyor.