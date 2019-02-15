Birlik ve Beraberlik İçinde Kazanacağız"

ADALAR'DA doğup büyüyen AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, AK Parti seçmeninden birlik ve beraberlik sergilemesini beklediğini belirtti.

Adalar'ın eski zamanlarına dönmesini umut eden AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Özlem Öztekin Vural, "Biz çocukken arkadaşlarımızla, ailemizle her gün pikniğe giderdik. Eskiden açık hava sineması vardı, haftada 3-4 kez mutlaka giderdik. Çocukken çok güzel zamanlar geçirdik. Şimdi maalesef böyle keyifle geçirilen zamanlar yok. Eskiden Adalar'da kültür ve medeniyet mozaiği vardı. Rum, Musevi ve Ermeni komşularımız vardı. Hepimiz iç içe yaşardık. Kimse kimseyi yadırgamazdı. Sonra yavaş yavaş insanlar Adalar'ı terk etmeye başladı. Hizmetsizlik insanları bıktırdı" dedi.

'KARDEŞLİK BEREKETİYLE YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

AK Parti seçmeninin birlik ve beraberlik içine olmasını istediğini belirten Özlem Öztekin Vural, "Seçmenimiz kazanacağımıza inansın. Kenetlenerek tek yürek, el ele bu süreçten zaferle çıkacağız. Bunu yapamazsak bu işin bereketi kalmaz. Seçmenimden beklediğim bu birlik ve beraberliği sergilemesidir. Kardeşlik duygusuyla yola devam etmeliyiz. Bu, vatana hizmettir. Böyle güzel ilerlersek sonucu da güzel olacaktır" açıklamasını yaptı.

"EN İYİ KİM YÖNETECEKSE ONA OY VERİLSİN"

CHP seçmeninin artık kendisini düşünmesi gerektiğine dikkat çeken Belediye Başkan adayı Vural, "Biz Adalar'ın siyasi geçmişini bilen insanlarız. Kimin nerede, nasıl siyaset yaptığını da bilen insanlarız. Farklı bir algı oluşturulmaya çalışıyor. CHP seçmeninin kafasını kaldırıp etrafına bir bakması lazım. Kendisine 'Ben nerede yaşıyorum, hangi şartlar altında yaşıyorum, ben böyle yönetilmeyi hak ediyor muyum?' diye sorması gerekiyor. Hak ettiğine inanıyorsa sandıkta iradesini ona göre kullanır. Ama hak etmediğine inanıyorsa buna son vermeli. 'En iyi kim yönetir?' diye düşünülmeli, ona göre oy verilmelidir. Burada parti ayrımı yapılmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"GÜZEL PROJELERİM VAR"

Farklı enerji kaynaklarından faydalanmak ve geri dönüşümü gerçekleştirmek için çok verimli projeleri olduğunu açıklayan Vural, "Büyükada'daki Güzeller Çıkmazı'nda eski bir Türk mektebimiz var. Orası yıllardır tamamlanmamış bir mekan. Taş mektep binası çok eski bir bina. Oraya bir sosyal tesis ve misafirhane düşünüyoruz. Adalar'da değerlendirilebilecek her yer için güzel projelerim var" dedi.

ÖZLEM ÖZTEKİN VURAL HAKKINDA:

1978'de İstanbul-Adalar'da doğan Özlem Öztekin Vural, aslen Ordu-Mesudiye'lidir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra 2004 yılında Adalar ilçe Başkanlığı'nda Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı görevini üstlenerek siyasete atıldı.2007'de Adalar İlçe Başkanlığı'na getirildi. 2011 Genel Seçimlerinde İstanbul 1. Bölge 18. sıra Milletvekili Adayı oldu. 2012'de İstanbul İl Başkanlığı 4. Olağan Kongresinde İl Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi.2014 yılında İl Sekreterya Birim Başkanı olan Özlem Öztekin Vural, 5. Olağan Kongre'de yeniden İl Yönetim Kurulu'na seçildi ve yeniden Sekreterya Birim Başkanlığı görevini üstlendi. Vural, 2018'de tekrar Adalar AK Parti İlçe Başkanlığı'na seçildi.31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Ak Parti'den Adalar Belediye Başkan Adayı oldu. İyi derecede İngilizce bilen Vural, evli ve 1 kız çocuğu annesidir. - İstanbul

Kaynak: DHA