AK Parti Mardin Milletvekili ve İzmir 1. Bölge milletvekili adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, birlik ve beraberliğin güç kattığını belirtti.

AK Parti İzmir İl Kadın Kollarının düzenlediği toplantıda sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Çankırı, İzmirli kadınlarla el ele kol kola olacaklarını söyledi.

Çankırı, daha önce Mardin'de uyguladıkları ve bütün bileşenlerinin kadın olduğu Topraktan Tabağa Projesi'ni, İzmir'de de uygulamaya konacağını belirterek, "Tek el alkış tutmuyor. Birlik ve beraberlik güç sağlar. Biz kadınlar olarak toplumsal hayatın her alanında dayanışma içinde olacağız." dedi.

Karabağlar Müteahhitler ve İşadamları Derneğini de ziyaret eden Çankırı, şunları kaydetti:

"Sayın Başbakanımıza ada bazlı imar planı ve yerinde dönüşüm taleplerinizi, İmar barışı ile ilgili de şuurlu alanların durumu ve imar barışındaki ödeme kolaylığı konularını ilettim. Hükümetimiz bu konularda talepler doğrultusunda gerekli çalışmaları yapacaktır. Çalışmaların sürmesi, istikrarın devamı için desteğinizi bekliyoruz."

Çankırı, Doğu ve Güneydoğu'da "Allah kimseye yaşatmasın" denecek günler yaşadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Her gün bir şehit vardı. İlinizden şehit uğurlamak çok zor, annelerin bakışlarını görmek, yanan yürekleri hissetmek çok zordur. Bunu tüm milletimiz yaşadı. Onlar hizmeti dağa götürüyor, halkın parasıyla dağdakilere silah veriyor, o silahla gelip tekrar halkı vuruyorlardı. İşte biz o süreci geçtik. Devletimiz teröre sert tokadı indirirken bölge halkına şefkatli elini gösterdi. Artık terör bitti. Bölgeye huzur geldi. Kayyumlarla birlikte belediyenin kaynakları artık dağa değil vatandaşa harcanıyor. Yolları şehirleri altyapıyı yeniden inşa ettik, şimdi artık üretim vakti. Tüm Türkiye'de üretime yoğunlaşacağız."