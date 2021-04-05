Birlik Vakfından bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki
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Birlik Vakfından bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel
Birlik Vakfından bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Birlik Vakfı, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Birlik Vakfı, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Alacacı'nın imzasıyla yayınlanan açıklamada, millet ve devlet iradesinin bir olduğu belirtilerek, "Bu birliğe kast eden her hareketin ve tavrın karşısındayız. Son günlerde bu birlikten, Türkiye'nin uluslararası kazandığı güçten, rahatsız olan iç ve dış, fitne ve fesat yuvalarının harekete geçtiğini görüyoruz. Buna en son misal emeklilerin gece yarısı bildirisidir. Türkiye Cumhuriyeti ve onun silahlı kuvvetleri, ülkesinde, bölgesinde ve dünyada, hakkını koruyan ve haksızlıklara dur diyebilen bir güçtür. Yurt içinde, yurt dışında, bölgesel ve küresel barış ve istikrarı sağlamak için çalışmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu şartlarda milletin birlik ve beraberlik içinde olmasının önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugünü zayıflatmaya, millet arasına nifak sokmaya çalışanlar, niyetlerine ulaşamayacaklardır. Millet ve devlet için masada, sahada ve cephede emek harcayan, gazi ve şehit olan güvenlik güçlerimiz, daha bir azimle çalışmaktadırlar, çalışacaklardır. Şükran borçluyuz. İç ve dış fesat yuvaları bilmelidir ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında millet bütündür, birdir. Dün nasıl hüsrana uğramışlarsa yine hüsrana uğrayacaklardır. Bu yaptıklarının hesabını vereceklerdir, vermelidirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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