Birlik Vakfından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması
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Birlik Vakfından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması

Birlik Vakfından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Birlik Vakfı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Birlik Vakfı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Alacacı'nın imzasıyla yapılan açıklamada, Osmanlı Devletinin, 1. Dünya Savaşı sırasında, bazı etnik Ermeni grupların dış güçlerle iş birliği yaparak güvenliği tehdit ettikleri için vatanı savunmak zorunluluğuyla nefsi müdafaa durumuna geçtiği ve zorunlu göç uyguladığı ifade edildi.

100 yıl önceki bu olayların, sebebinden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Bir kısım devletler ve küresel güçler tarafından devletimiz ve milletimiz aleyhine, tek taraflı, hiçbir ciddi belgeye dayanmadan, kötü niyetli yaklaşımlarla haçlı ruhu devam ettirilmeye, zorunlu göç soykırıma dönüştürülmeye çalışılmaktadır." denildi.

Bunun son örneğinin ABD Başkanı'nın açıklamaları olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu açıklamayı kabul etmiyor, hiçbir ciddi bilgi ve belgeye dayanmayan haksız ve kötü niyetli bu açıklamayı kınıyor, yok hükmünde sayıyor, sahibine aynen iade ediyoruz. Gerçekler hiçbir zaman yok olmaz. Deliller arşivlerdedir, tarihte kayıtlıdır. Devletimizin arşivlerin karşılıklı açılması teklifi muhatabı tarafından cevaplanmamıştır. Çünkü yüzleşmekten korkmaktadırlar. Kendi gerçekleri ile yüzleşemeyenler, kendi kirli ve zalim geçmişlerini hatırlamayanların bize diyecek sözü olamaz.

Küresel muarız güçler ve onların iç ve dış iş birlikçileri biliniz ki; Türkiye oyun kurulan değil, oyun kuran, oyun bozan güçlü bir ülkedir. Yapılan bu düşmanlıkların sebebi milletimiz tarafından bilinmektedir. Bu ve benzeri düşmanlıklar milletimizi birleştirmekte, haksızlıkla mücadele azmini artırmakta, gücüne güç katmaktadır. Bu ve benzeri beyan ve yaklaşımları, tarihi gerçeklere uymadığı için kabul etmediğimizi, muhataplarına iade ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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