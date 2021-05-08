Birlik Vakfı'ndan bin 220 aileye Ramazan yardımı
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Birlik Vakfı'ndan bin 220 aileye Ramazan yardımı

Birlik Vakfı'ndan bin 220 aileye Ramazan yardımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye'nin en köklü vakıflarından olan Birlik Vakfı Van Şubesi, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma çerçevesinde bin 220 aileye Ramazan kolisi dağıttı.

Türkiye'nin en köklü vakıflarından olan Birlik Vakfı Van Şubesi, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma çerçevesinde bin 220 aileye Ramazan kolisi dağıttı.

Birlik Vakfı Van Şubesi'nin devamlı olarak yaptığı yardımlar, bu yıl Ramazan ayında da yüzleri güldürdü. Sosyal Yardımlaşma Vefa Destek Grupları ile ortak yürütülen çalışmalar sonucu Ramazan ayında şu ana kadar bin 220 aileye yardımları ulaştırırken, yüzlerce çocuğa oyuncak dağıtıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Birlik Vakfı Van Şube Başkanı İsmail Hakkı Ekin, titiz bir çalışma sonucu seçilen ailelere yardımlar ulaştırılırken ayrıca birçok ülkeden gelip Van'da sığınmacı olarak kalan yabancı uyruklu aileleri de unutmadıklarını ifade ederek, "Sadece Ramazan ayına has yardımlar dağıtmıyoruz. Ancak Ramazanda bu yardımlarımız biraz daha yoğunlaşıyor. Vakıf olarak her zaman mağdurun garibin yanındayız. Onların bir tebessümü bir duası bizim bütün yorgunluğumuzu alır. Vesile olan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN

Birlik Vakfı'ndan bin 220 aileye Ramazan yardımı
Birlik Vakfı'ndan bin 220 aileye Ramazan yardımı
Birlik Vakfı'ndan bin 220 aileye Ramazan yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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