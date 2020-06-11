Birlik Vakfı Elazığ İl Başkanı Şimşek'ten Ayasofya açıklaması Birlik Vakfı Elazığ İl Başkanı Eray Şimşek, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının millette büyük sevinç oluşturduğunu söyledi.

Birlik Vakfı Elazığ İl Başkanı Eray Şimşek, Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının millette büyük sevinç oluşturduğunu söyledi.

Şimşek, yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın 24 Kasım 1934'te alınan kararla müzeye dönüştürülmesinin millet tarafından hiçbir şekilde kabul görmediğini belirtti.

Ayasofya'nın İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in müjdesine nail olan İstanbul'un fethinin sembolü olduğunu cami olarak yeniden ibadete açılmasını millet olarak sabırsızlıkla beklediklerini ifade eden Şimşek, "Ayasofya Camisi'nin müze olarak kalması, fetih ruhunu söndürmek, çağ açıp, çağ kapatan zaferimizi toplumsal hafızadan silmektir. İstanbul'un işgal yılların da bile cami olarak kalan Ayasofya'nın, milli mücadeleyi kazanan bir millete kapatılmış olması, bağımsızlığımıza gölge düşürmektedir." ifadelerini kullandı.

Cami haline getirilmesi talebinden asla vazgeçilmeyeceğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın, Ayasofya'nın ibadete açılması yönünde yapmış olduğu açıklamalar, milletimizde büyük bir sevinç meydana getirmiştir. Cumhurbaşkanımızı takdir ve tebrik ediyoruz. Ayasofya'nın ibadete açılması siyasi bir tercih değil, hukuki bir zorunluluktur. Sivil toplum kuruluşları olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, milletimize büyük coşku yaşatacak olan Ayasofya Camisi'nin, ibadete açılma çalışmalarını destekliyoruz. Bu hayırlı kararında, Cumhurbaşkanımızın arkasında olduğumuzu bildiririz."

Kaynak: AA