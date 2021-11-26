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Birlik Meclis Toplantısı Vali Ünlü Başkanlığında Yapıldı

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Birlik Meclis Toplantısı Vali Ünlü Başkanlığında Yapıldı

Giresun İli Katı Sıvı Atık ve İçme Suları Birliği Meclis Toplantısı, Vali Enver Ünlü başkanlığında yapıldı.

GİRESUN (Habermetre) - Giresun İli Katı Sıvı Atık ve İçme Suları Birliği Meclis Toplantısı, Vali Enver Ünlü başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda 25 Kasım Perşembe günü saat 14. 30'da gerçekleştirilen toplantıya; Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu, birliğe üye belediye başkanları, Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi işletmecileri ile diğer ilgililer katıldı.

Toplantıda; Birlikle ilgili genel bilgilendirme yapıldıktan sonra toplantı gündeminde yer alan elektrik üretimi ve YEKDEM süreci, arıtma sisteminin iyileştirilmesi, ek sızıntı suyu havuzu inşaa edilmesi ve deniz içerisinde deşarj hattına ek yapılması gibi hususlarla ilgili yapılan çalışmalar hazırlanan sunum eşliğinde görüşüldü.

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