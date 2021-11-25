Birlik Encümen Toplantısı Vali Ünlü Başkanlığında Yapıldı
Giresun İli Katı Sıvı Atık ve İçme Suları Birliği Encümen Toplantısı, Vali Enver Ünlü başkanlığında, yapıldı.
GİRESUN (Habermetre) - Giresun İli Katı Sıvı Atık ve İçme Suları Birliği Encümen Toplantısı, Vali Enver Ünlü başkanlığında, yapıldı.
Valilik Toplantı Salonunda 25 Kasım Perşembe günü saat 13. 30'da gerçekleştirilen toplantıya; Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu ve birlik encümen üyelerinin katıldı.
Toplantıda gündemdeki konular ele alınarak, 2021 yılında yapılan ve 2022 yılında yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.
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