Birlik Encümen Toplantısı Vali Ünlü Başkanlığında Yapıldı

GİRESUN (Habermetre) - Giresun İli Katı Sıvı Atık ve İçme Suları Birliği Encümen Toplantısı, Vali Enver Ünlü başkanlığında, yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda 25 Kasım Perşembe günü saat 13. 30'da gerçekleştirilen toplantıya; Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu ve birlik encümen üyelerinin katıldı.

Toplantıda gündemdeki konular ele alınarak, 2021 yılında yapılan ve 2022 yılında yapılması gereken çalışmalar görüşüldü.

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