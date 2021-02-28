Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Budak, Antalya'da PTT çalışanlarıyla buluştu

Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, Antalya'da PTT çalışanlarını ziyaret etti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Budak, PTT Antalya Başmüdürü Hasan Ali Yazıcıoğlu ve kurum çalışanlarıyla bir araya geldi.

Üyelerin sorunlarını dinleyen Budak, "Çalışanların hak ve menfaatlerini en iyi şekilde korumak ve geliştirmek için adımlar atıyoruz. Üyelerimizin yararına olan ve onların daha iyi şartlarda çalışabilmesi adına gerekli çalışmaları yapıyor, görüşmelerde bulunuyoruz." dedi.

Budak, Memur-Sen ve Birlik Haber-Sen'in üyelerinin hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi amaç edindiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız