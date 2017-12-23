Birlik Haber-Sen Elazığ 9. Şube Kongresi

Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak, "Birlik Haber-Sen olarak 35 bin çalışanın var olduğu hizmet kolumuzda çok şükür yüzde 60'ların üzerine çıkarak tüm hizmet kollarında genel yetkili sendika olduk." dedi.



Elazığ Öğretmen Evi'nde yapılan ve iki adayın yarıştığı kongrede Birlik Haber-Sen Elazığ 9 No'lu Şube Başkanı Süleyman Topuz, 110 delegeden 55'inin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.



Kongrede Elazığ, Bingöl, Malatya, Diyarbakır, Muş, Tunceli ve Van illerinden gelen delegeler oy kullandı. Kongrede bir konuşma yapan sendika Genel Başkanı Budak, birlik ve beraberlik içerisinde geçen kongrenin ortaya koyduğu tablonun gurur ve mutluluk verici olduğu söyledi.



Kurucu Başkan Mehmet Akif İnan'ın sendikayı 1992 yılında kurulduğunu anımsatan Budak, "Sendikal kanun 2001 yılından itibaren uygulanmaya başladığında Memur-Sen bir elin parmaklarını geçecek sayıda değildi. İnsanlar Memur-Sen'e üye olmak için çekinirlerdi." dedi.



Türkiye'nin geldiği son noktada o günleri geride bıraktığını ifade eden Budak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bütün kurum yöneticileri en yukarıdan en aşağıya kadar Memur-Sen adını, Birlik Haber-Sen adını ağzına almayı bırakın, yanına yaklaştığında masalarının üstünde sarı zarflar görürlerdi. Bir sendikaya, sağındaki sendikaya üye olmayı kabul etmeyen arkadaşlarımızı sarı zarflarla sürgünlere gönderirlerdi. O günlerin devamında Birlik Haber-Sen kendi hizmet kolunda bulunan 2005 yılında Telekomu'da kaybetti ve maalesef büyüme trendi iyice yavaşladı. 2011 yılından itibaren çok şükür üye sayımız giderek arttı. Bugün Birlik Haber-Sen olarak 35 bin çalışanın var olduğu hizmet kolumuzda çok şükür yüzde 60'ların üzerine çıkarak tüm hizmet kollarında genel yetkili sendika olduk."



Birlik Haber-Sen Elazığ 9 No'lu Şube Başkanı Topuz da kongre sonucunun herkes için hayırlı olmasını dileyerek, birlik ve beraberlik içerisinde sendikal faaliyetleri yürütmeye devam edeceklerini belirtti.