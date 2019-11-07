Birlik Haber-Sen'den adil vergi sistemi çağrısı

07.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:27

Birlik Haber-Sen Malatya İl Temsilcisi Aydın Yünkül, TBMM'de görüşülecek olan Gelir Vergisi kanunu ile ilgili değerlendirmede bulunanarak, "Adil vergi sistemi uygulanmalı" dedi.



Sendika binasında gerçekleşen basın açıklamasında Birlik Haber-Sen Malatya İl Temsilcisi Yünkül, TBMM alt komisyonunda kabul edilerek TBMM' de görüşülmesine başlanacak olan Gelir Vergisi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılacak olması konusunda görüşlerini dile getirdi. Yünkül değerlendirmesinde "Kamu görevlilerini yakından ilgilendiren ve TBMM alt komisyonunda kabul edilerek TBMM' de görüşülmesine başlanacak olan "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin" alt komisyonda kabul edilen halinin yeniden ele alınmasını istiyoruz. 399 sayılı KHK kapsamında çalışanların, çeşitli kanunlara tabi olarak İdari Hizmet Sözleşmeli çalışanların, TRT' de olduğu gibi kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personellerin, Taşeronların ve 657 sayılı kanuna tabi devlet memurlarının üzerindeki acımasız vergi yükünü hafifletmeyeceğini görüyoruz. Kanun teklifi TBMM' de görüşülmeye başlamadan önce hala düzeltilmesine imkan olduğundan, Birlik Haber Sen olarak yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini bekliyoruz" diyen Yünkül, "Bu hali ile mevcut vergi kanunun adil olmadığı, devletin adalet ilkesine yakışmadığı, Memurdan alınan verginin, kuyumcudan, galericiden, işletme sahiplerinden katbekat fazla olduğu kanunun hak ve hukuktan bahsedemeyeceği açıktır. Adil bir vergi sisteminin olmadığı ülkelerde gelişmişlik ve kalkınmadan söz edilemez. Bu gün bu yanlışların düzeltilmesi için bir adım atma imkanı olanlar, vatandaşına yakışır bir yönetim isteği içinde olanlar, Kamu çalışanını hak ettiği refah seviyesine çıkarmak isteyen siyasilerin önünde bulunan vergi tasarısı ile bir imkan olduğunu ve bu imkanın iyi değerlendirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Yünkül, taleplerini şöyle sıraladı: "Adaletsiz vergi düzeninin değiştirilmesini, özellikle 399 sayılı KHK kapsamında ve çeşitli kanunlara göre İdari Hizmet Sözleşmesi ile çalışan emekçilerin vergi yükü altında ezilmesine son vermek için bu çalışanların Gelir Vergisi Hesaplaması brüt maaş üzerinden değil net maaş üzerinden yapılsın. Mevcut vergi matrahları yüzde 100 oranında artırılsın. Kamu çalışanının gelir vergisinin ilk basamak olan yüzde 15'e sabitlenmeli. Taşeron olarak çalışanlar ve asgari ücretliler gelir vergisinden muaf tutulmalıdır. Bu şekilde yapılacak olan bir düzenleme bizlerin yükünü hafifletecek, motivasyonumuzu ve verimliliğimizi artıracaktır" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA