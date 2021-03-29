Birlik başkanından arıcılara uyarı: Arıları üşütmeyin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Birlik başkanından arıcılara uyarı: Arıları üşütmeyin

İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM - Haberler | Güncel

Birlik başkanından arıcılara uyarı: Arıları üşütmeyin Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan: "30-35 derecelik sıcaklığı kaybetmemeleri lazım" Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, mevsimlerin normallerin dışında seyrettiğini ve soğuk havaların devam...

Birlik başkanından arıcılara uyarı: Arıları üşütmeyin

Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan:

"30-35 derecelik sıcaklığı kaybetmemeleri lazım"

BOLU - Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, mevsimlerin normallerin dışında seyrettiğini ve soğuk havaların devam ettiğini belirterek, "Kovanlardaki arılar üşüme tehlikesiyle karşı karşıya. Kovanlardaki sıcaklık 30-35 derece olmalı" dedi.

Bolu'da, soğuk havaların devam etmesi sebebiyle Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, arı yetiştiricilerini soğuk havalara karşı uyardı. Arı kovanlarının çok uzun süre açık bırakılmamasını söyleyen Ünalan, mevsimsel değişiklikten dolayı polen oluşmadığı için yeni çıkan arıların da beslenilmesi gerektiğini belirtti.

"Bal verimi düşük olacaktır"

Ünalan, Haziran ayına kadar arıcıların dikkat etmezlerse gerekli olan 80 bin arıyı yapamadıkları takdirde bal veriminin düşük olacağını ifade ederek, "Maalesef mevsimlerin ileri kayması arıların ilkbahar bakımlarıyla birlikte geç çıkan arılarımızın üşüme tehlikesiyle baş başa kalacak. Arıcılarımızın çok dikkat etmesi gerekiyor. Arılarımız yavrulamaya başladı ve beslemeleri gerekiyor. Arıları açmadan, ısıyı kaybetmeden, arıları sıkıştırmak suretiyle bu süreyi atlatmaları gerekiyor. Mevsim kaydı. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Az zararla bu mevsimi atlatmamız gerekiyor. Bizim mevsimimiz, Nisan-Mayıs-Haziran aylarıdır. Üç ay bizim arımız çalışır, gelişir ve bal alırız. Haziran ayı bal mevsimimizdir. Haziran ayına kadar biz bir kovanda 80 bin arı olmasını isteriz. Arıcılarımız bu mevsimde dikkat etmezlerse, 80 bin arı yapma şansları olmayacağından dolayı bal verimi düşük olacaktır. Dolayısıyla bu dönem hassas, önemli. Onun için arılarına iyi bakmalarını, üşütmemelerini, kovanlarını fazla açmamalarını özellikle istiyoruz. Açıp kapatmaları lazım. İçerideki 30-35 derecelik sıcaklığı kaybettirmemeleri önemli" şeklinde konuştu.

"Yavru arıların beslenmesine ihtiyaç var"

Mevsimsel olarak polen olmadığı için yeni çıkan yavrulara polen gıdalarının verilmesi gerektiğini söyleyen Ünalan, "Şuan da çıkan yavruların beslenmesine ve polene ihtiyacımız var. Şu anda polen yok. Mevsim olarak dengesiz iklim kuşağı geçirdiğimiz için, polen olmadığı için burada arıcımızın polen gıdalarını vermesini gündeme getirmemiz lazım. Bu çıkan yavruların polen ikameli besinden istifade etmesi lazım. Arıcı yapamazsa anne sütü emmemiş çocuğa benzerler. Hastalıklara direnci kalmaz. Gidip bal getirme imkanı olmaz. Kovanın içinde arı vardır ama işlev yapamaz. Bu da bal verimini olumsuz yönde etkiler" dedi.

Birlik başkanından arıcılara uyarı: Arıları üşütmeyin
Birlik başkanından arıcılara uyarı: Arıları üşütmeyin
Birlik başkanından arıcılara uyarı: Arıları üşütmeyin
Birlik başkanından arıcılara uyarı: Arıları üşütmeyin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FARUK ÇİDEM

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Numan Kurtulmuş
Magazin Merve Dizdar Demet Akalın Birkan Sokullu Cemal Can Canseven
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Birlik başkanından arıcılara uyarı: Arıları üşütmeyin - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 17:50:55. #1.16#
title