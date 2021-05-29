Birliğe katılım beratını başkan Öndeş aldı

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği (EMARÇEB) meclis toplantısına katıldı.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği (EMARÇEB) meclis toplantısına katıldı. Toplantıda belediyeler arası iş birliği ve koordinasyona yönelik önemli konular görüşüldü. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e Birlik Başkanı Selman Hasan Arslan tarafından birliğe katılım beratı takdim edildi.

Germencik'e marka değeri ve prestij sağlayacak platformlarda bulunmaya devam edeceklerini ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Üyesi olduğumuz Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliğinin Balıkesir'de düzenlenen toplantısına katıldık. Belediyeler arası iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, dayanışma içerisinde verimli ve etkin belediyecilik üzerine konulara değinilen karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğumuz güzel bir buluşma oldu. Birliğe katılım beratımızı takdim eden Birlik Başkanımız Selman Hasan Arslan'a nezaketi ve davetleri için teşekkürlerimi sunuyor, birlik üyesi kıymetli arkadaşlarımızı saygı ile selamlıyorum. Bundan sonraki süreçlerde de ilçemizin adını duyuracak, marka değeri ve prestij sağlayacak platformlarda Germencik'imizi temsil etmeyi sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı