(BİRLEŞTİRİLECEK)Güney Marmara'da "Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik'te "Evde Kal" çağrısına büyük oranda riayet ediliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik'te "Evde Kal" çağrısına büyük oranda riayet ediliyor.

Bursa'da, Kovid-19 salgını öncesinde yoğunluğun olduğu bölgeler güneşli havaya rağmen günü sakin geçiriyor.

Özellikle kentte 700 yıldır ticaretin merkezi konumunda bulunan Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı başta olmak üzere şehir merkezinde genellikle yoğunluk yaşanmıyor.

Polis ekipleri meydanlara çıkan bazı yollarda önlem alarak zorunlu olmadıkça vatandaşların geçişine izin vermiyor.

Eskişehir'de kent merkezinde geçmişte yoğunluğun görüldüğü İsmet İnönü, İki Eylül ve Hamamyolu caddelerinde vatandaşların büyük oranda evden çıkmaması nedeniyle sakinlik yaşanıyor.

Polis ekipler, bariyerlerle kapattığı söz konusu caddelere sağlık görevlilerince ateşi ölçülen vatandaşların maskelerinin bulunması koşuluyla girişine izin verdi. Bu caddelerde polis araçlarından sokağa çıkılmaması yönünde anonslar yapılırken, sosyal mesafe konusunda uyarılar da gerçekleştirildi.

Yalova'da Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler sayesinde yoğunluğun olduğu çarşı merkezi ile sahil kısımlarında sakin günler yaşanıyor.

Tedbirler kapsamında görev alan ekipler, evden çıkma zorunluluğu bulunan vatandaşları cadde ve sokaklarda sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarıyor.

Balıkesir'de Ali Hikmetpaşa, Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler Caddesi, Zağnos Paşa Cami, Toplu Taşıma Merkezi gibi daha önce kalabalık olan yerlerde de yoğunluk yaşanmıyor.

Kaynak: AA