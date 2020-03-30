Birleşmiş Milletlerin 100 çalışanında Kovid-19 tespit edildi
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), 100 personelinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.
30.03.2020 19:54 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:54
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), 100 personelinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, telekonferans yoluyla yaptığı günlük basın brifinginde, dünya genelindeki tüm ofislerinde şimdiye kadar 100 BM personelinde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi.
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Kaynak: AA