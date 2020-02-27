Birleşmiş Milletlerden "ürperten" Yemen Raporu

27.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:44

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Yemen'de yılın ilk iki ayında 43'ü çocuk 74 sivilin öldüğünü belirterek, Yemen halkının uzun süre acılarının sona erebileceğine dair umutların yitirildiğini söyledi.

Bachelet, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 43'üncü oturumunda, 47 üyeli Konseye Yemen raporunu sundu.

Başta Sana, Taiz, Hudeyde ve Sa'ada vilayetlerinde olmak üzere, ülkede son günlerde tırmanışa geçen silahlı çatışmalardan endişe duyduğunu ifade eden Bachelet, "Bu yılın başlarında, savaşın şiddetinin azalmasıyla Yemen halkının uzun süre acılarının sona erebileceğine dair umutlar yitirildi." uyarısında bulundu.

Bachelet, Yemen'de yılın ilk iki ayında 43'ü çocuk 74 sivilin çatışmalardan dolayı yaşamını yitirdiğini, 107 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Ülkede iç savaşın başladığı 2015 Mart ayından bu yana 2 bin 103'ü çocuk 7 bin 774 sivilin öldüğünü ve 12 bin 269 sivilin de yaralandığını tespit edebildiklerini aktaran Bachelet, tüm bu sivil kayıpların da yine çatışmalardan kaynaklandığını belirtti.

6 Aralık 2018'de Stockholm'de yapılan anlaşma gereği Hudeyde'de ateşkes ilan edilmesine rağmen 2019'da bu ilde 102 sivilin ölmesi ve 310 kişinin yaralanmasıyla en çok sivil kaybının yaşandığına dikkati çeken Bachelet, bunun nedeni olarak da Husiler ve hükümetin ayrım gözetmeksizin saldırılarını gösterdi.

Bachelet, geçen yıl ülkede toplam 735 sivilin öldüğünü belirlediklerini, bu ölümlerin yüzde 40'ının Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, yüzde 10'unun hükümet ve yüzde 20'sinin ise Husiler'in saldırılarından, kalan kısmının da diğer silahlı gruplardan kaynaklandığını kaydetti.

"20 milyondan fazla Yemenli açlık riskinde"

Ülkede binlerce insanın; abluka, ekonominin çöküşü, hastalık ve yetersiz beslenme gibi nedenlerden dolayı yaşamını yitirdiğini dile getiren Bachelet, "Bugün, toplam 30,5 milyonluk nüfusun 20,1 milyonu açlıkla karşı karşıya ve 14,4 milyon kişi de yaşamlarını sürdürmek veya kurtarmak için acil yardıma ihtiyaç duyuyor." dedi.

Bachelet, Yemen'de 410 bini geçen yıl olmak üzere 2015'ten bu yana toplam 3,65 milyon kişinin yerinden edildiği bilgisini paylaştı, ayrıca kadın ve çocukların temel haklarının ihlal edilmeye devam ettiğini belirtti.

Son beş yılda Yemen'de 26 medya çalışanının öldüğünü, 44'ünün de yaralandığını kaydeden Bachelet, bunlara ilave olarak 173 gazetecinin gözaltına alındığını, 22 medya kuruluşunun kapandığını ifade ederek, Sana'da duruşmaları devam eden 10 gazetecinin durumundan ise özellikle endişe duyduğunun altını çizdi.

Bachelet, ülkede çatışan tüm tarafları, uluslararası hukukun zorunlu kıldığı şekilde sivilleri korumaya davet etti, ayrıca, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in tüm barış çabalarını desteklediğini de sözlerine ekledi.

Stockholm Anlaşması kağıt üzerinde kaldı

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkedeki krize çözüm kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm'de Husiler ile hükümet arasında 6 Aralık 2018'de başlayan görüşmeler, 13 Aralık 2018'de anlaşmayla sona ermişti. Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in çabalarına rağmen tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde, kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.

Kaynak: AA