Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 86 tır insani yardım
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Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 86 tır insani yardım

13.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:14
Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 86 tır insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 86 tır insani yardım gönderildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 86 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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