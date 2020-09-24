Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 84 tır insani yardım
24.09.2020 18:13 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:16
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 84 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 84 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco