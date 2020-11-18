Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 13 tır insani yardım
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Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 13 tır insani yardım

18.11.2020 15:27 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:30
Birleşmiş Milletlerden İdlib'e 13 tır insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 13 tır insani yardım gönderildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 13 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 15:30:41. #1.14#
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