Birleşmiş Milletler tarafından İdlib'e 60 tır insani yardım gönderildi
09.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:53
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 60 tır insani yardım gönderildi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 60 tır insani yardım gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco