Birleşmiş Milletler tarafından İdlib'e 20 tır insani yardım gönderildi
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Birleşmiş Milletler tarafından İdlib'e 20 tır insani yardım gönderildi

23.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:35
Birleşmiş Milletler tarafından İdlib'e 20 tır insani yardım gönderildi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 20 tır insani yardım yollandı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 20 tır insani yardım yollandı.

BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin, İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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